Incendio divampa in un appartamento a Cetraro: muore anziana donna, ferito il marito

la tragedia

CETRARO Una donna di 70 anni è morta oggi pomeriggio a Cetraro (Cosenza) a causa di un incendio che ha interessato l’abitazione nella quale viveva con il marito. L’uomo è sopravvissuto al rogo ed è stato soccorso e portato in ospedale dove è stato ricoverato. Pur se in stato di shock non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Paola e i carabinieri della compagnia di Paola che hanno avviato i primi accertamenti. Da una prima ricostruzione, l’origine dell’incendio sarebbe da attribuire a cause accidentali ma saranno necessari ulteriori verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco che hanno intanto provveduto a donare le fiamme e a mettere in sicurezza la palazzina a più piani situata in una località di Cetraro prossima alla Statale 18 Tirrena Inferiore. Lo svolgimento di eventuali accertamenti tecnici dovrà essere disposto dalla Procura della Repubblica di Paola. (Ansa)

