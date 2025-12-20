Lega, Caridi nominato commissario per la Piana di Gioia Tauro

dai partiti

REGGIO CALABRIA La Lega Calabria, su input del Commissario Provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani, continua a radicarsi sul territorio reggino con la nomina del Vice-Sindaco del Comune di Taurianova Antonino Caridi a Commissario per la Piana di Gioia Tauro. Caridi è da anni molto vicino politicamente al Consigliere Mattiani e con la nomina ricevuta assume un importante incarico all’interno della Lega Calabria: “Non ho mai nascosto tutta la mia stima nei confronti del Consigliere regionale e Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani. Un uomo sempre vicino alla nostra Comunità e alla Piana di Gioia Tauro tutta. Insieme abbiamo condotto battaglie e tante altre ne porteremo avanti. La coerenza del mio percorso politico, l’impegno di questi anni, la credibilità che il Partito ha assunto sul territorio e la stima personale che nutro nei confronti del Commissario Mattiani, mi hanno indotto ad accettare la nomina a Commissario per la Piana di Gioia Tauro. Un incarico di grande responsabilità, che richiederà ancora maggiore impegno e determinazione. Sono convinto che insieme continueremo a lavorare bene e a riuscire a raggiungere quegli obiettivi che i cittadini pianigiani si attendono. Ringrazio Giuseppe per la fiducia riposta in me.”. Di fronte alla nuova nomina, grande soddisfazione è stata espressa anche da parte del Commissario Regionale Filippo Mancuso e dallo stesso Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani: “Il nostro partito continua a prendere forma, a strutturarsi, a radicarsi sul territorio. Un grande e costante lavoro che quotidianamente stiamo portando avanti. Stiamo programmando il futuro del Partito e del territorio. Faccio ad Antonino Caridi le mie congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro.”. Così il Vice Presidente della Giunta Regionale e Commissario Regionale della Lega Calabria Filippo Mancuso. Parole di stima anche da parte di Mattiani: “Conosco Antonino Caridi oramai da tanti anni. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando fianco a fianco per Taurianova, con grandi risultati. Da oggi mi aiuterà e aiuterà il Partito nell’azione di cambiamento che stiamo imprimendo sul territorio della Piana di Gioia Tauro. Siamo pronti e determinati. Auguro a Lui buon lavoro.”. Conclude il Commissario Mattiani.

