Lega, Caridi nominato commissario per la Piana di Gioia Tauro
La soddisfazione del commissario provinciale del Carroccio Mattiani
REGGIO CALABRIA La Lega Calabria, su input del Commissario Provinciale di Reggio Calabria Giuseppe Mattiani, continua a radicarsi sul territorio reggino con la nomina del Vice-Sindaco del Comune di Taurianova Antonino Caridi a Commissario per la Piana di Gioia Tauro. Caridi è da anni molto vicino politicamente al Consigliere Mattiani e con la nomina ricevuta assume un importante incarico all’interno della Lega Calabria: “Non ho mai nascosto tutta la mia stima nei confronti del Consigliere regionale e Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani. Un uomo sempre vicino alla nostra Comunità e alla Piana di Gioia Tauro tutta. Insieme abbiamo condotto battaglie e tante altre ne porteremo avanti. La coerenza del mio percorso politico, l’impegno di questi anni, la credibilità che il Partito ha assunto sul territorio e la stima personale che nutro nei confronti del Commissario Mattiani, mi hanno indotto ad accettare la nomina a Commissario per la Piana di Gioia Tauro. Un incarico di grande responsabilità, che richiederà ancora maggiore impegno e determinazione. Sono convinto che insieme continueremo a lavorare bene e a riuscire a raggiungere quegli obiettivi che i cittadini pianigiani si attendono. Ringrazio Giuseppe per la fiducia riposta in me.”. Di fronte alla nuova nomina, grande soddisfazione è stata espressa anche da parte del Commissario Regionale Filippo Mancuso e dallo stesso Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani: “Il nostro partito continua a prendere forma, a strutturarsi, a radicarsi sul territorio. Un grande e costante lavoro che quotidianamente stiamo portando avanti. Stiamo programmando il futuro del Partito e del territorio. Faccio ad Antonino Caridi le mie congratulazioni e i miei auguri di buon lavoro.”. Così il Vice Presidente della Giunta Regionale e Commissario Regionale della Lega Calabria Filippo Mancuso. Parole di stima anche da parte di Mattiani: “Conosco Antonino Caridi oramai da tanti anni. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando fianco a fianco per Taurianova, con grandi risultati. Da oggi mi aiuterà e aiuterà il Partito nell’azione di cambiamento che stiamo imprimendo sul territorio della Piana di Gioia Tauro. Siamo pronti e determinati. Auguro a Lui buon lavoro.”. Conclude il Commissario Mattiani.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato