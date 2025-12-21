Maltempo a Corigliano Rossano, nella notte salvati quattro giovani

l’emergenza

CORIGLIANO-ROSSANO Una notte di lavoro senza sosta per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano, impegnati a fronteggiare le conseguenze del maltempo che nelle ultime ore ha colpito in particolare l’area urbana di Rossano. Le precipitazioni intense hanno messo sotto pressione la rete stradale e alcune zone sensibili della città, rendendo necessari numerosi interventi di soccorso, perlopiù di piccola entità ma fondamentali per garantire la sicurezza.

Tra le situazioni più delicate affrontate dai soccorritori, spicca quanto accaduto lungo viale Madre Isabella De Rosis, in località Frasso. Qui quattro giovani sono rimasti bloccati all’interno della loro auto nel sottopasso Francesca Corrado, completamente invaso dall’acqua. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha consentito di mettere in sicurezza sia i ragazzi sia il veicolo, evitando conseguenze più gravi. Grazie all’attivazione delle pompe idrovore già installate nella struttura, l’acqua è stata rapidamente prosciugata e il sottopasso è tornato percorribile in breve tempo.

Un secondo intervento significativo si è reso necessario in via Minnicelli, nell’area dell’ex ospedale di Rossano centro storico, dove la pioggia aveva compromesso la stabilità di un albero. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza, eliminando un potenziale pericolo per pedoni e automobilisti.

Con il passare delle ore la situazione è progressivamente rientrata nella normalità, ma l’attenzione resta alta. Le squadre di soccorso continuano a monitorare il territorio, pronte a intervenire in caso di ulteriori peggioramenti delle condizioni meteorologiche.

