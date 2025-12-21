Maltempo, allerta gialla in 4 regioni

le previsioni per lunedì 22 dicembre

ROMA Una perturbazione di origine atlantica porterà, da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sul Nord-Ovest, a carattere nevoso fino a quote di bassa montagna su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con sconfinamenti fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 22 dicembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; nevicate al di sopra di 1000-1200 metri, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre, allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata.