Sudafrica, strage a Johannesburg: 10 morti

l’attentato

JOHANNESBURG Uomini armati hanno ucciso almeno 10 persone e ne hanno ferite altre 10 in un attacco in un sobborgo fuori Johannesburg nella seconda sparatoria di massa in Sudafrica a dicembre. Secondo quanto riporta AL Jazeera, in una dichiarazione rilasciata domenica, la polizia ha affermato che è in corso una caccia all’uomo per individuare i responsabili della sparatoria, avvenuta nella cittadina di Bekkersdal poco prima dell’una di notte, ora locale. «Circa 12 ignoti a bordo di un kombi bianco e di una berlina argentata abbiano aperto il fuoco contro i clienti della taverna e abbiano continuato a sparare a caso mentre questi fuggivano», ha dichiarato la polizia in un comunicato.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato