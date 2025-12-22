Calenda sulla proposta di Occhiuto : «Senza Salvini si può discutere»

il dibattito

Bene la proposta di Occhiuto, ma Salvini fuori dal centrodestra. È questa la “condizione” posta da Carlo Calenda, leader di Azione, in risposta all’intervista del governatore calabrese che aveva ipotizzato una coalizione di centrodestra più riformista e liberale in un’intervista rilasciata al Foglio. L’ex ministro interviene sullo stesso quotidiano per commentare le parole di Occhiuto: «Mi sembra una discussione interna a Forza Italia, ma che non ha a che fare con l’idea che oggi loro possano riuscire a spostare il peso della coalizione». Sull’idea di un “campo largo” del centrodestra il leader di Azione: Ma al di là del gioco del tetris, c’è un problema di confronto con la realtà. Il centrodestra non sembra avere intenzione di scaricare Salvini. Se questo prima o poi succederà noi siamo i più contenti di tutti». Per Calenda serve una coalizione di leader europeisti, ma al di là della posizione di Forza Italia, «Meloni è un po’ qua e un po’ la, Salvini è quello che condiziona la coalizione». La premessa per ogni discussione – ribadisce ancora – «è che Salvini vada a fare un altro mestiere, ma non ci sono proprio le condizioni al momento». Anche la posizione titubante di Meloni su alcune posizioni è uno degli ostacoli, mentre apprezza l’agenda liberale della famiglia di Berlusconi: «La condivido in toto, ma Forza Italia è in una coalizione dove quest’agenda è minoritaria».

