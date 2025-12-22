Ladro di notte in un supermercato: arrestato a Reggio Calabria

l’intervento

REGGIO CALABRIA Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio da parte dell’arma dei carabinieri di Reggio Calabria, impegnata quotidianamente nel contrasto ai reati predatori e nella tutela della sicurezza dei cittadini. L’ultimo episodio, avvenuto nella notte, conferma l’efficacia dei dispositivi di prevenzione messi in campo dalle pattuglie della compagnia cittadina.

Un uomo ha tentato di introdursi all’interno di un supermercato situato nel cuore del centro cittadino, forzando la porta d’ingresso con l’intento di sottrarre merce e denaro. Il gesto non è però passato inosservato: il personale di vigilanza, attento e pronto a reagire, ha subito segnalato l’intrusione al numero di emergenza 112.

I carabinieri della sezione radiomobile, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo, traendolo in arresto. L’operazione ha consentito di sventare il furto prima che l’uomo potesse portare a termine il suo piano, tutelando l’attività commerciale e garantendo la sicurezza dei cittadini.

Questo intervento si inserisce in un quadro più ampio di attività preventive e di controllo del territorio, con l’obiettivo di contrastare efficacemente i reati contro il patrimonio. I carabinieri di Reggio Calabria mantengono una presenza costante nelle aree urbane, monitorando i quartieri e rispondendo rapidamente a qualsiasi segnalazione, dimostrando sensibilità e attenzione verso le esigenze della comunità.

Si ricorda che il soggetto arrestato è da considerarsi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva, in conformità al principio di non colpevolezza sancito dalla legge.