Ultimo aggiornamento alle 19:54
i nuovi ingressi

Unical, gli ex ministri Maria Chiara Carrozza e Francesco Profumo entrano nel cda

Lo annuncia l’Università in una nota: «Un cambio di passo nella composizione della governance di ateneo»

Pubblicato il: 22/12/2025 – 17:14
COSENZA «Il Consiglio di amministrazione dell’Università della Calabria si rinnova con due ingressi di straordinario rilievo istituzionale e accademico che segnano un cambio di passo nella composizione della governance di Ateneo. Maria Chiara Carrozza e Francesco Profumo entrano a far parte dell’organo di governo e di programmazione generale dell’Unical. Due ex ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tra i principali protagonisti delle politiche pubbliche per l’innovazione e l’alta formazione». Lo si legge in una nota dell’Unical.

