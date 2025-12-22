Unical, gli ex ministri Maria Chiara Carrozza e Francesco Profumo entrano nel cda

i nuovi ingressi

COSENZA «Il Consiglio di amministrazione dell’Università della Calabria si rinnova con due ingressi di straordinario rilievo istituzionale e accademico che segnano un cambio di passo nella composizione della governance di Ateneo. Maria Chiara Carrozza e Francesco Profumo entrano a far parte dell’organo di governo e di programmazione generale dell’Unical. Due ex ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tra i principali protagonisti delle politiche pubbliche per l’innovazione e l’alta formazione». Lo si legge in una nota dell’Unical.

