A Crotone un nuovo fronte comune per proteggere le vittime di violenza di genere

il protocollo d’intesa

CROTONE Questa mattina, presso la Questura di Crotone, alla presenza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, del Presidente del Tribunale di Crotone, Maria Luisa Mingrone, del Procuratore della Repubblica di Crotone, Domenico Guarascio e l’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – ONDIF Sezione Crotone – in persona del Presidente Avv. Rosa Patrizia Vincelli, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa a tutela delle donne vittime di violenza di genere.

Il Protocollo rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere e nasce con l’obiettivo di fornire strumenti efficaci e concreti, attraverso la creazione di una rete istituzionale strutturata e coordinata. Tale rete è finalizzata non solo a garantire un supporto immediato alle vittime, ma anche a promuovere la cultura della legalità e delle pari opportunità, attraverso lo sviluppo e l’attivazione di azioni concrete di soccorso legale e di accompagnamento nei percorsi di tutela.

La finalità è quella di mettere a sistema competenze, strumenti e professionalità delle diverse istituzioni coinvolte, al fine di assicurare un percorso di tutela integrato che accompagni la vittima sin dalle prime fasi della richiesta di aiuto, fino alla piena attivazione delle misure di protezione e di sostegno previste dall’ordinamento.

La tutela delle vittime di violenza di genere, per essere realmente efficace, non può prescindere da una stretta collaborazione tra autorità giudiziarie, forze dell’ordine e realtà associative qualificate. Solo attraverso una sinergia istituzionale strutturata è possibile garantire interventi rapidi e offrire alle donne un sostegno non solo repressivo, ma anche umano, giuridico e sociale.

In tale quadro si inserisce il contributo dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, associazione impegnata nella tutela delle famiglie fragili e dei minori, che mette a disposizione professionisti altamente qualificati, tra cui avvocati formati anche in materia di mediazione.

Gli avvocati dell’Osservatorio, attraverso la sottoscrizione di questo protocollo, hanno manifestato la propria disponibilità a fornire assistenza legale gratuita nell’immediatezza, offrendo alle vittime le prime indicazioni operative e giuridiche da seguire, al fine di orientarle consapevolmente e supportarle nei delicati passaggi iniziali del percorso di tutela.

Il protocollo rappresenta un passo significativo verso un modello di intervento integrato, fondato sulla sinergia tra istituzioni e società civile, con l’obiettivo comune di contrastare la violenza di genere e di garantire alle donne un sistema di protezione efficace, tempestivo e concreto.

