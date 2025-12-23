Assalto con esplosivo all’ufficio postale di Cassano allo Ionio, Atm sradicato

notte di paura

CASSANO ALLO IONIO Un assalto con esplosivo è stato compiuto la notte scorsa all’ufficio postale del quartiere Lauropoli di Cassano allo Ionio (nel Cosentino) dove è stato divelto e asportato lo sportello Atm con una doppia carica. Secondo le testimonianze dei residenti, le deflagrazioni sono state talmente violente da far tremare le pareti delle abitazioni circostanti. L’esplosione ha causato ingenti danni strutturali all’ingresso dell’ufficio: vetrate infrante, infissi distrutti e detriti proiettati sulla strada. Una volta divelto lo sportello, i rapinatori lo hanno caricato su un mezzo per poi far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei carabinieri. Nonostante la riuscita della rapina, il bottino potrebbe essere inutilizzabile.

Gli sportelli Atm di Poste Italiane sarebbero dotati di sistemi di autoprotezione “macchiatori” che in caso di attacco termico o meccanico, sprigiona un inchiostro indelebile che marca le banconote, rendendole immediatamente riconoscibili e inutilizzabili. La somma di denaro contenuta nello sportello è ancora in via di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio. I militari hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i primi rilievi scientifici. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’ufficio postale e delle telecamere comunali installate lungo le principali vie d’accesso al quartiere di Lauropoli.

La condanna del sindaco di Cassano allo Ionio

Il sindaco di Cassano All’Ionio, Gianpaolo Iacobini, condanna con forza il grave episodio. Un atto criminale che, oltre a generare paura tra i residenti, colpisce duramente la comunità, privandola di un servizio essenziale in un momento così delicato come le festività natalizie. «Condanniamo con forza questo gesto vile e preoccupante – ha evidenziato il sindaco – che danneggia soprattutto i nostri anziani, i cittadini che si servono quotidianamente del bancomat per esigenze primarie, e tutti coloro che, rientrati in città per le feste, si trovano ora in difficoltà. La violenza e la spregiudicatezza con cui è stato compiuto l’atto non possono lasciarci indifferenti». Il primo cittadino ha inoltre espresso piena fiducia negli inquirenti e nelle forze dell’ordine, che già da subito si sono attivati per fare luce sull’accaduto e individuare i responsabili. «Siamo certi che non ci sarà tolleranza verso chi semina paura e disordine. Cassano è una città che vuole sicurezza, legalità e rispetto del bene comune».

