«Bel segnale aver evitato il rischio che anche in Calabria si destinassero risorse per spese militari»

l’intervento

LAMEZIA TERME «È stato un bel segnale, nonostante la disattenzione generale, aver evitato il rischio che anche in Calabria si destinassero risorse per spese militari. Considero molto positiva la chiarificazione dell’autorità di gestione che, in merito alla proposta di modifica del programma regionale Fesr/Fse+2021/27 e grazie al tempestivo intervento della Cgil Calabria, che ha formalmente espresso le proprie preoccupazioni, ha per iscritto escluso qualsiasi destinazione di risorse per spese militari». Lo afferma Raffaele Mammoliti, dirigente nazionale del Pd. «In Calabria – prosegue Mammoliti – permangono diverse criticità e l’utilizzo di cospicue risorse delle politiche di coesione destinate al programma regionale in riferimento alla possibilità di poter sviluppare infrastrutture di difesa resiliente anche per promuovere la mobilità militare dell’Unione sarebbe stata una deleteria decisione. Pur accogliendo, dunque, favorevolmente tale impegnativa scelta occorre vigilare e prestare l’attenzione necessaria per garantire l’utilizzo proficuo e tempestivo di tali risorse per interventi di rafforzamento di sistemi di protezione civile, allertamento e prevenzione multirischio, adattamento ai cambiamenti climatici, adeguamento del sistema idrico integrato agli standard europei e nazionali. L’utilizzo esclusivo delle risorse disponibili. L’utilizzo esclusivo delle risorse disponibili (15.5 M€) per lo sviluppo sociale, civile, economico è essenziale per governare al meglio le transazioni energetiche, climatiche, digitali e ambientali. In tale direzione si potrà sicuramente favorire l’effettivo potenziamento di fondamentali infrastrutture, creare occupazione e aiutare lo sviluppo sostenibile dei territori e dell’intera regione».

