Brunori Sas, a Natale arriva “Il tempo delle noci” sulla Rai

il documentario

ROMA Dopo essere stato presentato alla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, nella “Sezione Special Screening”, giovedì 25 dicembre, a mezzanotte circa, arriva su Rai 3 “Brunori Sas – Il tempo delle noci”, il documentario diretto da Giacomo Triglia sull’universo creative e personale del cantautore calabrese Dario Brunori, con cui il regista ha condiviso un lungo percorso di collaborazione artistica. Attraverso la genesi dell’ultimo album di Brunori Sas, il documentario racconta un periodo dell’artista segnato da dubbi, crisi e dal desiderio di ritrovare un senso, dentro e fuori dalla musica. Al suo fianco, il produttore artistico Riccardo Sinigallia, compagno di un cammino fatto di dialoghi, riflessioni, memorie e trasformazioni. Tra sessioni di registrazione, confronti intensi e l’arrivo sul palco di Sanremo, prende forma il ritratto autentico di un cantante e di un uomo che, vivendo le proprie incertezze, intraprende un percorso di profonda rigenerazione. Presentato da Rai Documentari e prodotto da Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., Désirée Manetti, il film è una produzione Mompracem, in collaborazione con Calabria Film Commission.

