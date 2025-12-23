Corporate Us Acli-iMARCOs: SAE si prende la vetta solitaria
Resta l’unica squadra a punteggio pieno al termine delle gare disputate, mentre alle spalle si accende la lotta per le posizioni di vertice
COSENZA La terza giornata del campionato Corporate Us Acli-iMARCOs conferma il buon momento della SAE, che resta l’unica squadra a punteggio pieno al termine delle gare disputate, mentre alle spalle si accende la lotta per le posizioni di vertice.
La capolista supera la Barci Engineering per 6-3, confermando solidità e continuità. La SAE costruisce il successo con le doppiette di Marsico, Marrazzo e Nocida, mentre Barci prova a restare in partita grazie alla doppietta di Puia e al gol di Preite, senza però riuscire a riaprire l’incontro.
Alle spalle della vetta resta agganciata la Sim Ingegneria, che supera la Disintegra FC per 6-4. Decisive le reti di Morelli e Vilardo, entrambi a segno due volte, oltre ai gol di Romano e Iannuzzi. Alla Disintegra non bastano la tripletta di Gagliardi e il gol di capitan Luci.
Finisce invece in parità la sfida tra Ntt Futsal Club e Labels, che si dividono la posta con l’1-1 finale. Per la Ntt va a segno Gallo, mentre per Labels il pareggio arriva grazie a un’autorete.
La gara tra Hypro S.r.l. e Green&Green è stata rinviata e si disputerà il prossimo 7 gennaio.
Classifica
Sae 9
Labels 7
Sim Ingegneria 6
Ntt Futsal Club 5
Retroscena 3
Hypro S.r.l. 1
Barci Engineering 0
Green&Green 0
Disintegra FC 0
Classifica marcatori
Marrazzo M. (Sae) 10
Pedace A. (Ntt Futsal Club) 7
Gagliardi L. (Disintegra FC) 7
Vilardo R. (Sim Ingegneria) 5
Nocida D. (Sae) 5
Tolomeo A. (Labels) 4
Iantorno M. (Barci Engineering) 3
Marsico D. (Sae) 3
Luci S. (Disintegra FC) 3
Morelli A. (Sim Ingegneria) 3
Curia F. (Disintegra FC) 2
De Marco M. (Labels) 2
Iaquinta M. (Sim Ingegneria) 2
Graziano G. (Ntt Futsal Club) 2
Talora A. (Green&Green) 2