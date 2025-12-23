Corporate Us Acli-iMARCOs: SAE si prende la vetta solitaria

calcio a 5

COSENZA La terza giornata del campionato Corporate Us Acli-iMARCOs conferma il buon momento della SAE, che resta l’unica squadra a punteggio pieno al termine delle gare disputate, mentre alle spalle si accende la lotta per le posizioni di vertice.

La capolista supera la Barci Engineering per 6-3, confermando solidità e continuità. La SAE costruisce il successo con le doppiette di Marsico, Marrazzo e Nocida, mentre Barci prova a restare in partita grazie alla doppietta di Puia e al gol di Preite, senza però riuscire a riaprire l’incontro.

Alle spalle della vetta resta agganciata la Sim Ingegneria, che supera la Disintegra FC per 6-4. Decisive le reti di Morelli e Vilardo, entrambi a segno due volte, oltre ai gol di Romano e Iannuzzi. Alla Disintegra non bastano la tripletta di Gagliardi e il gol di capitan Luci.

Finisce invece in parità la sfida tra Ntt Futsal Club e Labels, che si dividono la posta con l’1-1 finale. Per la Ntt va a segno Gallo, mentre per Labels il pareggio arriva grazie a un’autorete.

La gara tra Hypro S.r.l. e Green&Green è stata rinviata e si disputerà il prossimo 7 gennaio.

Classifica

Sae 9

Labels 7

Sim Ingegneria 6

Ntt Futsal Club 5

Retroscena 3

Hypro S.r.l. 1

Barci Engineering 0

Green&Green 0

Disintegra FC 0

Classifica marcatori

Marrazzo M. (Sae) 10

Pedace A. (Ntt Futsal Club) 7

Gagliardi L. (Disintegra FC) 7

Vilardo R. (Sim Ingegneria) 5

Nocida D. (Sae) 5

Tolomeo A. (Labels) 4

Iantorno M. (Barci Engineering) 3

Marsico D. (Sae) 3

Luci S. (Disintegra FC) 3

Morelli A. (Sim Ingegneria) 3

Curia F. (Disintegra FC) 2

De Marco M. (Labels) 2

Iaquinta M. (Sim Ingegneria) 2

Graziano G. (Ntt Futsal Club) 2

Talora A. (Green&Green) 2