Precipita in Turchia aereo con ufficiali libici a bordo

l’incidente

Il jet privato con a bordo una delegazione libica, decollato dall’aeroporto di Ankara, è precipitato nei pressi di Haymana. Lo riporta Cnn Turk, spiegando che il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato il ritrovamento dei rottami del velivolo. A bordo dell’aereo, che avrebbe dovuto raggiungere Tripoli, c’erano cinque passeggeri, tra cui il capo di Stato Maggiore libico, generale Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad. l primo ministro libico Abdul-Hamid Dbeibah ha confermato la sua morte insieme a quella dei passeggeri. Il premier ha dichiarato sui social che il “tragico incidente” è avvenuto mentre la delegazione libica stava “rientrando da una visita ufficiale ad Ankara” e ha definito l’accaduto una “grande perdita” per la Libia.Al-Haddad era il massimo comandante militare della Libia occidentale e ha svolto un ruolo cruciale negli sforzi in corso, mediati dalle Nazioni Unite, per unificare l’esercito libico, diviso al pari delle istituzioni del Paese. Il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc ha annunciato l’apertura di un’indagine sull’incidente.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato