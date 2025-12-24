Skip to main content

Crotone, controlli dei carabinieri intensificati in occasione delle festività natalizie

Azione capillare, finalizzata a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e a contrastare comportamenti che possano mettere a rischio la collettività

Pubblicato il: 24/12/2025 – 19:30
CROTONE Il comando provinciale dei carabinieri di Crotone ha disposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo del territorio nel capoluogo pitagorico, in vista dell’approssimarsi delle festività, periodo tradizionalmente caratterizzato da un incremento della presenza di cittadini e visitatori e, di conseguenza, da una maggiore necessità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’attività si è sviluppata attraverso mirati controlli alla circolazione stradale, affiancati da servizi di vigilanza nel centro cittadino svolti da pattuglie appiedate, con l’obiettivo di assicurare una presenza più visibile e costante delle forze dell’ordine e di rafforzare il senso di sicurezza percepito dalla popolazione. La scelta di impiegare militari a piedi nelle aree a maggiore afflusso consente infatti un contatto diretto con i cittadini, favorendo l’ascolto delle esigenze del territorio e una più efficace azione di prevenzione. L’atmosfera natalizia che si respira quest’anno nel cuore di Crotone si coniuga perfettamente con la tradizionale uniforme con mantella.
I controlli rientrano in un più ampio dispositivo predisposto dal comando provinciale, che interessa non solo il centro urbano ma anche le zone periferiche della città, anch’esse oggetto di un’intensificazione dei servizi in concomitanza con l’aumento della popolazione legato alle festività. Un’azione capillare, finalizzata a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e a contrastare comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza collettiva.
L’operazione conferma il costante impegno del comando provinciale dei carabinieri di Crotone sia sul fronte repressivo sia su quello preventivo, attraverso un controllo del territorio attento e sistematico, ulteriormente potenziato in questo periodo dell’anno. In tale contesto riveste un ruolo fondamentale il coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio.

