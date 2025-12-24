Paola, archiviata la querela di un ex tronista di Uomini e Donne alla compagna

la vicenda giudiziaria

COSENZA Il gip del tribunale di Paola ha disposto l’archiviazione nei confronti di D.V. ex compagna di A.I. già tronista di Uomini e Donne. La vicenda trae origine dal rapporto dei due ex. A.I. aveva querelato l’ex compagna, accusata di aver sottratto la minore senza alcun consenso. Il Tribunale aveva dichiarato l’accusa infondata perché a seguito dalle prove raccolte era emerso che in capo all’indagata non vi erano elementi tali da ritenere consumato il reato contestato. Sempre dalle indagini era emerso come la minorenne si era espressamente e consapevolmente rifiutata di rispondere ai messaggi del padre. Tali condotte hanno consentito di escludere la responsabilità penale in capo alla donna. Che ha commentato l’esito della vicenda giudiziaria: «Ho confidato sempre nella giustizia, non ho mai impedito di vedere e frequentare il padre. Ringrazio il mio legale, l’avvocato Enrico Morcavallo, per l’eccellente lavoro svolto».