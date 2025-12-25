Antonio Medugno presenta querela contro Alfonso Signorini

il caso

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha depositato formalmente una querela nei confronti di Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione, come anticipato da Fabrizio Corona. La notizia, riportata dall’Ansa, arriva a pochi giorni dal Natale e vede il modello assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella. Nel corso dell’atto, Medugno ha chiesto alla Procura di valutare anche eventuali responsabilità di terze persone. I suoi legali hanno spiegato così l’iniziativa: «Nel corso della redazione dell’atto sono emersi ulteriori profili rispetto a quelli già resi noti nelle dichiarazioni del sig. Medugno a Falsissimo, circostanze che hanno indotto gli avvocati ad anticipare e accelerare l’iniziativa giudiziaria. Il sig. Medugno trascorrerà i prossimi giorni in famiglia e ringrazia il nuovo manager Fabio Baglivo e il proprio team difensivo, che ha dedicato anche la vigilia di Natale al completamento e al deposito della querela».

Il racconto di Medugno a Falsissimo

Durante la sua partecipazione al programma di Fabrizio Corona, Antonio Medugno ha raccontato lo scambio di messaggi con Alfonso Signorini, avvenuto mesi prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. Secondo quanto dichiarato, i due si sarebbero incontrati a casa del conduttore a Roma. In quell’occasione, Medugno avrebbe rifiutato le avance di Signorini e trascorso la notte in una stanza diversa, interrompendo poi ogni rapporto. Il modello ha inoltre spiegato che il contatto tra i due sarebbe ripreso solo pochi giorni prima del suo ingresso nella Casa di Cinecittà come concorrente.

Le accuse di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, nelle ultime puntate di Falsissimo, ha accusato Signorini di aver intrattenuto rapporti epistolari con ex e aspiranti concorrenti del GF Vip, scambiando messaggi e foto, alcune a sfondo sessuale. Al momento, Alfonso Signorini non ha risposto direttamente alle accuse, affidandosi ai propri legali. Parallelamente, Signorini ha denunciato Fabrizio Corona per revenge porn, denuncia che ha portato al sequestro di parte del materiale in possesso dell’ex re dei paparazzi e alla sua iscrizione nel registro degli indagati.

