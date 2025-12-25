Fiumi Senio e Lamone in piena, evacuazioni urgenti in corso

allarme maltempo

BOLOGNA Il Comune di Castel Bolognese (Ravenna) ha disposto un’evacuazione urgente per le persone che abitano lungo il fiume Senio che nel paese di Tebano ha superato la soglia di massima urgenza. Il Comune invita chi ha ricevuto la notifica di evacuazione ad andare al palasport che è stato allestito per accogliere le persone in sicurezza. Sta salendo anche il livello del fiume Lamone così il comune di Bagnacavallo ha disposto l’evacuazione delle frazioni di Villanova e Glorie: l’ordinanza prevede l’evacuazione totale fino a 300 metri di distanza dal fiume per entrambi i paesi. Fra i 300 metri e un chilometro c’è l’obbligo di salire ai piani alti delle abitazioni. Per chi fosse impossibilitato a farlo, c’è l’obbligo di evacuazione. Gli evacuati potranno andare alla la palestra delle Scuole elementari di Bagnacavallo, in via Cavour, dove la Protezione Civile ha allestito un punto di accoglienza che sarà aperto dalle 19.30. Il passaggio del colmo di piena del Lamone è al momento previsto per la tarda serata di oggi.

La protezione civile dell’Emilia-Romagna sta monitorando costantemente la situazione relativa ai fiumi: i casi più critici si stanno spostando leggermente verso est, dal Bolognese al Ravennate. Ci si attende comunque che l’attenuazione delle precipitazioni faccia diminuire il livello d’emergenza, tanto che per domani, a differenza di oggi, non è stata disposta l’allerta rossa.

