Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:01
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Vigilia drammatica

Tragedia a Natale: 47enne muore soffocato durante il pranzo

È successo a Settimo Torinese: fatale un pezzo di frutta

Pubblicato il: 25/12/2025 – 22:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragedia a Natale: 47enne muore soffocato durante il pranzo

TORINO Un uomo di 47 anni è morto ieri a Settimo Torinese soffocato da un pezzo di frutta durante il pranzo con la famiglia per la vigilia di Natale. I parenti hanno cercato di intervenire e, quando si sono resi conto che la situazione era grave, hanno chiamato il 118. I tentativi di rianimazione eseguiti dagli operatori del servizio di soccorso si sono rivelati inutili. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Il medico legale dell’Asl di zona ha confermato la causa del decesso.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
settimo torinese
soffocato a natale
Top
tragedia a natale
uomo morto soffocato a natale
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x