Tragedia a Natale: 47enne muore soffocato durante il pranzo

Vigilia drammatica

TORINO Un uomo di 47 anni è morto ieri a Settimo Torinese soffocato da un pezzo di frutta durante il pranzo con la famiglia per la vigilia di Natale. I parenti hanno cercato di intervenire e, quando si sono resi conto che la situazione era grave, hanno chiamato il 118. I tentativi di rianimazione eseguiti dagli operatori del servizio di soccorso si sono rivelati inutili. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Il medico legale dell’Asl di zona ha confermato la causa del decesso.

