la tragedia
Cosenza, si ribalta con la sua auto: muore un giovane di 22 anni
Era originario di Serra San Bruno. Cause ancora in via di accertamento. Domani i funerali
Pubblicato il: 26/12/2025 – 20:32
COSENZA Un giovane di 22 anni, Giuseppe Crispo, originario di Serra San Bruno, è morto in un incidente stradale a Cosenza. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. Secondo quanto si è appreso, il giovane si sarebbe ribaltato con la sua auto per cause ancora in corso di accertamento. Dopo l’incidente il giovane sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove poi sarebbe spirato. I funerali si terranno domani mattina (ore 11) a Cosenza, nella chiesa di via degli Stadi. (redazione@corrierecal.it)
