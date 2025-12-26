Cosenza, si ribalta con la sua auto: muore un giovane di 22 anni

la tragedia

COSENZA Un giovane di 22 anni, Giuseppe Crispo, originario di Serra San Bruno, è morto in un incidente stradale a Cosenza. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. Secondo quanto si è appreso, il giovane si sarebbe ribaltato con la sua auto per cause ancora in corso di accertamento. Dopo l’incidente il giovane sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove poi sarebbe spirato. I funerali si terranno domani mattina (ore 11) a Cosenza, nella chiesa di via degli Stadi. (redazione@corrierecal.it)

