L’anniversario della “Charter”: una storia di servizio, amicizia e impegno per la comunità

la cerimonia

CATANZARO Un momento di festa, ma soprattutto di identità condivisa, memoria e responsabilità verso il futuro. Il Lions Club Catanzaro Host ha celebrato il 68° anniversario della propria Charter (l’atto ufficiale di fondazione e riconoscimento di un Lions Club da parte di Lions Clubs International) un traguardo significativo che testimonia la solidità di un percorso costruito nel tempo sull’etica del servizio, sulla partecipazione attiva e sulla vicinanza concreta alla comunità. A guidare la cerimonia è stato il presidente Vincenzo Gallo, che nel suo intervento ha voluto sottolineare il valore profondo della ricorrenza: «Oggi è un giorno di festa – ha affermato – celebriamo la nostra Charter che giunge al suo 68° anno e celebriamo l’ingresso di quattro nuovi Amici nella nostra grande famiglia. Perché è così che dobbiamo considerarci: una famiglia». Un concetto, quello di famiglia, più volte richiamato dal presidente, che ha ricordato come la longevità di un Club sia legata alle persone che lo compongono, alla loro voglia di stare insieme, di condividere esperienze, ideali e sentimenti. «È questo – ha detto – il cuore dell’etica lionistica, un comune sentire che ci unisce e che si traduce nel mettersi al servizio del prossimo in maniera disinteressata». Nel corso della serata sono stati ufficialmente accolti i nuovi soci – Maria Paonessa, Danilo Ciancio, Andrea Celia e Nicola Mirenzi – ai quali il presidente Gallo ha rivolto un augurio sentito, auspicando che il loro contributo possa aiutare il Club a raggiungere traguardi sempre più importanti. Ampio spazio è stato dedicato anche ai soci storici, definiti veri e propri pilastri del Lions Club Catanzaro Host. In ordine di iscrizione sono stati nominati il decano Nicola Cantafora, Achille Siragusa, Francesco Falvo, Nicola Ruoppolo, Franco Scarpino, Pierino Amato e Maria Bitonte, esempi di lionismo autentico e duraturo. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla signora Italia Torchia Iannello, moglie dell’indimenticato Pino Iannello, che insieme ai figli Gaetano e Danilo continua a partecipare con convinzione e affetto alla vita del Club. «A loro – ha sottolineato Gallo – va il nostro grazie più sincero, perché nel tempo hanno saputo mantenere fede all’impegno lionistico e con il loro esempio continuano a spronarci ad andare avanti». Nel suo intervento, il presidente ha ribadito il principio guida del suo anno di presidenza: agire insieme e al servizio della comunità e del territorio. «Portare lo spillino Lions – ha evidenziato – significa esserci, manifestare ogni giorno il nostro orgoglio, partecipare alle attività del Club e soprattutto ai service concreti, quelli in cui il lavoro di squadra rende possibile ciò che per il singolo sarebbe impossibile». Tra questi, Gallo ha ricordato l’importante risultato raggiunto con il Banco Alimentare, che ha permesso di raccogliere oltre una tonnellata di generi alimentari grazie alla generosità dei cittadini e all’impegno dei soci. Parole di apprezzamento sono state espresse anche nei confronti dei presidenti degli altri Club Lions presenti, oltre che della Presidente del Leo Club Catanzaro Host Desireè Franconieri, con cui nel corso dell’anno si è consolidato un clima di forte collaborazione e armonia, elemento fondamentale per rafforzare l’azione sul territorio e l’impatto delle iniziative comuni. La celebrazione della Charter si è così trasformata in un momento di rinnovata consapevolezza: uno sguardo riconoscente al passato, per onorare chi ha costruito la storia del Club, e uno sguardo al futuro, nel segno della volontà di continuare a costruire, insieme, un mondo migliore. «Facciamolo insieme – ha concluso il presidente – faremo la differenza». La serata si è chiusa con gli auguri di buon Natale rivolti a tutti i soci e alle loro famiglie, nel segno dello spirito lionistico che da 68 anni continua a essere punto di riferimento per il territorio e per l’intero Distretto.

