Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il dato

Medici introvabili tra concorsi disertati e borse di studio “snobbate”

La “grande fuga” dai pronto soccorso e quella dei medici di famiglia: -10mila in vent’anni

Pubblicato il: 27/12/2025 – 13:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Medici introvabili tra concorsi disertati e borse di studio “snobbate”

ROMA Il 17% dei posti resta vacante, ma la percentuale sale al 47% per i reparti di medicina d’urgenza e al 60% per anatomia patologica. In aumento anche chi va via dall’Italia: dal 2020 oltre 5mila professionisti. Lo rivela un’inchiesta de La Stampa in edicola oggi: l’emergenza non riguarda solo il nord-ovest (in Valle d’Aosta a vuoto il 56% dei concorsi e in Piemonte snobbati i Pronti soccorso) ma in generale tutto lo Stivale, dove dopo i pensionamenti nel 2031 mancheranno anche 10mila dottori di base.
Nel corso del 2025 – si legge sul quotidiano torinese – su 15.283 posti messi a bando nelle regioni per varie specialità mediche, 2.569, pari a circa il 17%, sono rimasti vacanti. I camici bianchi si tengono alla larga soprattutto da settori nevralgici e usuranti: nella medicina di emergenza e urgenza, quella che deve cavarsela nel “girone dantesco” dei PS, su 976 posti disponibili ne sono stati assegnati solo 537, con circa il 47% dei poti vacanti. Ma anche specializzazioni come anatomia patologica, radioterapia e discipline di laboratorio hanno oltre il 60% di posti non assegnati; non va meglio se si guarda a microbiologia, patologia clinica, radiologia e medicina nucleare.
A rischio desertificazione – annota la Stampa citando dati di Istat, Fnomceo, Agenas ed Enpam – sono soprattutto i medici di famiglia: nel 2024, su 2.623 borse di studio disponibili sono stati solo 2.240 i candidati che hanno accettato, lasciando vuoto il 15% dei posti disponibili con punte negative in Marche, Toscana e Veneto. Dagli oltre 46mila medici di famiglia del 2002 si è arrivati a 36mila nel 2025. Il turnover e le pensioni di massa che si avvicinano (nel 2022 un quarto dei medici di famiglia e ospedalieri aveva già superato i 60 anni) non fanno ben sperare, così come la scarsa attrattività di un sistema sanitario nazionale che arranca rispetto al resto di Europa, uno scenario con salari e condizioni di lavoro ben più vantaggiosi. (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
AGENAS
carenza medici
carenza medici di famiglia
Enpam
fnomceo
fuga dai pronto soccorso
istat
Medici introvabili
Top
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x