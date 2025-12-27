Sindaco aggredito a bastonate sotto casa

Il grave episodio

l sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, è stato violentemente aggredito nella serata di ieri da uno sconosciuto mentre si trovava in strada, a poca distanza dalla propria abitazione. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.45. Secondo quanto emerso, l’aggressore – che avrebbe agito con il volto coperto – ha colpito il primo cittadino con un bastone, o forse una spranga, per poi dileguarsi. Al momento restano sconosciuti sia l’identità dell’autore del gesto sia il movente dell’aggressione. Siano ha riportato gravi ferite: una frattura scomposta dell’arto inferiore sinistro, una frattura composta dell’arto superiore sinistro, la frattura delle dita della mano destra, una ferita alla tempia sinistra e numerose lesioni diffuse su tutto il corpo, in particolare al volto. Trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale di Salerno, è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è attualmente ricoverato nel reparto di Ortopedia. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Salerno, impegnati nella ricostruzione della dinamica e nell’individuazione delle responsabilità.

Fico: «Sia fatta luce sull’episodio»

“Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore. A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione”. Così, in una nota, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità”, sottolinea.