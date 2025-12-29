Skip to main content

la tragedia

Ancora sangue sulla SS106, scontro tra veicoli a Belcastro: un morto e tre feriti

Coinvolti un furgone, una Jeep Compass e una Toyota Yaris. Due feriti versano in gravi condizioni. Traffico provvisoriamente bloccato

Pubblicato il: 29/12/2025 – 19:52
BELCASTRO Ancora un tragico incidente sulla Statale 106. Una persona è morta in uno scontro che ha coinvolto tre veicoli a Belcastro, in provincia di Catanzaro. Per cause ancora da accertare, l’incidente è avvenuto tra un furgone e due autovetture, una Jeep Compass e una Toyota Yaris. A perdere la vita è stato il conducente della Toyota Yaris. Altre tre persone sono rimaste ferite, due in modo grave, e sono state affidate alle cure del personale sanitario del Suem118, che li ha trasportati presso le strutture sanitarie competenti. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che ha proceduto alla messa in sicurezza dell’area e sta procedendo alla rimozione della salma rimasta incastrata tra le lamiere. Sull’incidente indagano i Carabinieri, mentre è intervenuta l’Anas per la gestione della viabilità. Al momento il traffico risulta provvisoriamente bloccato.

