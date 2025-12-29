Emergenza casa a Cosenza, occupato il palco di Capodanno. «Finora solo inutili propositi e scaricabarile»

La manifestazione

COSENZA «Non vogliamo rovinare il capodanno ai cosentini, ma ci vediamo costretti a manifestare». Il palco che ospiterà il concertone di Dario Brunori a Piazza dei Bruzi a Cosenza è stato occupato simbolicamente per mandare un messaggio chiaro: servono risposte alle migliaia di famiglie cosentine che vivono il dramma dell’emergenza abitativa.

«Siamo pronti a rimanere qui finché Comune e Regione non si assumeranno la responsabilità di convocare un tavolo di discussione per affrontare seriamente e concretamente la problematica», fanno sapere i membri del “Comitato Prendo Casa”. Più nello specifico, a Cosenza centinaia di famiglie, pur avendo tutti i requisiti, non ricevono il dovuto contributo regionale, il cosiddetto “fitto casa”, dal 2023, «perché l’amministrazione regionale non è in grado di reperire i fondi necessari. Le domande per il nuovo anno sono state aperte, ma da Palazzo dei Bruzi, che gestisce le pratiche, hanno fatto sapere che anche per quest’anno non ci saranno le risorse».

Sul palco del Capodanno cosentino ci sono anche le famiglie che vivono nello stabile di via Savoia, sotto sgombero. «Da anni viviamo con la minaccia di finire per strada, ma nessuno ha mai avuto la volontà di rispondere alle nostre richieste e rivendicazioni: alloggi e una risoluzione politica della vertenza che tuteli i nuclei familiari che da dieci anni vivono in uno stabile che era vuoto e abbandonato».

A queste problematiche si somma la paralisi totale delle graduatorie per gli alloggi popolari, «liste ferme da tempo immemore e un’amministrazione, quella guidata da Caruso, incapace di intervenire fattivamente, da oltre quattro anni ascoltiamo solo inutili propositi e scaricabarile». (f.b.)

