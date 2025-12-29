Il 31 dicembre inaugurazione della Metro di Catanzaro nel tratto da Sala a Lido

la prima corsa

CATANZARO Per Capodanno verrà aperta, con un periodo di messa in esercizio progressiva, la Metropolitana di Catanzaro per la tratta da Catanzaro Sala a Catanzaro Lido, incluse tutte le fermate della linea (Dulcino, Santa Maria, Pistoia, Corvo, Aranceto, Magna Grecia). L’inaugurazione avrà luogo il 31 dicembre, alle ore 11.30, presso la stazione di Catanzaro Lido. Lo riferisce una nota diffusa dalla Regione, confermando quanto anticipato nei giorni scorsi dal presidente Roberto Occhiuto. Giornalisti, operatori e fotografi potranno prendere parte, insieme alla autorità politiche e istituzionali presenti, al viaggio inaugurale, fino alla stazione Catanzaro Sala. Un’occasione per apprezzare un’infrastruttura particolarmente importante per la città, volta a riconnettere l’intero tessuto urbano. Nel pomeriggio, dalle ore 14.30, per i cittadini sarà possibile salire sul treno della linea A della Metropolitana, a Catanzaro Città, ed arrivare fino a CZ Lido. «E’ opportuno sottolineare – prosegue la nota – che il servizio di mobilità del giorno 31 per, e da, Catanzaro Lido a cui fare riferimento per raggiungere l’evento del Capodanno RAI è quello organizzato dall’Azienda Municipale dei Trasporti della Città di Catanzaro (AMC), mediante apposito servizio su gomma. Le corse della Metropolitana previste per il giorno 31, pertanto, non rappresentano la modalità ordinaria con cui raggiungere l’evento della RAI e risultano meramente aggiuntive e a carattere sperimentale. L’apertura del 31 dicembre, infatti, riguarderà la Linea A con una configurazione di servizio a spola (unico treno) e, peraltro, proprio per evitare potenziali disservizi e confusione agli utenti, rispetto al servizio su gomma, a partire dalle 18 le corse non partiranno da CZ Città ma saranno limitate tra le stazioni di CZ Sala e CZ Lido e senza fermate intermedie. Nel complesso, la Metropolitana di Catanzaro è costituita da due linee (A e B) che collegano CZ Lido a CZ Sala, ed una linea (C) che collega Germaneto FS a CZ Sala da cui, per il tramite di un sistema a cremagliera, si prosegue fino alla Stazione di CZ Città in via Milano».

Gli ultimi interventi

«L’infrastruttura ferroviaria delle linee A e B – aggiunge la nota – è interamente completata ma la piena operatività dell’esercizio, in termini di frequenza e possibilità di utilizzo anche del secondo binario (linea B) e di più treni contemporaneamente sarà possibile quando Ferrovie della Calabria (soggetto gestore della linea) avrà completato, nell’ambito dei lavori di ammodernamento dei sistemi di sicurezza della marcia dei treni, la realizzazione del nuovo sistema di segnalamento della linea Catanzaro-Cosenza, di cui la nuova Metropolitana è parte integrante della rete. Ciò consentirà intervalli anche di solo qualche minuto, come per le più moderne metropolitane, in funzione delle esigenze di esercizio. Ad oggi è completo anche il binario della linea C ed è in corso la sua sistemazione di precisione ai fini della richiesta di autorizzazione alla messa in esercizio ad ANSFISA, così come si sta provvedendo al completamento dei piazzali delle due fermate (“Campus” e di “Cittadella”) della linea per Germaneto che nel prossimo mese si conta di completare. Al conseguimento dell’autorizzazione, quindi, sarà possibile raggiungere in pochi minuti la Cittadella Regionale e l’Università, o la Stazione FS di Germaneto, dal centro della Città. Il 31 dicembre si apre così, anche se in modalità parziale, un’opera che ormai, solo due anni fa, era considerata l’ennesima incompiuta e, per la Regione, costituiva anche una possibile perdita di bilancio, per l’obbligo di restituzione all’Europa delle risorse spese in assenza del completamento dell’opera. Nel 2023, infatti, dopo quasi sette anni di lavori e 15 anni dal finanziamento iniziale, il cantiere veniva quasi abbandonato; oggi, invece, con un intenso lavoro di coordinamento di tutti gli attori da parte del nuovo RUP della Regione, grazie all’impegno profuso da tutti per il conseguimento del risultato, a cominciare dall’appaltatore (Vianini Lavori Spa), in soli due anni si è ottenuta l’Autorizzazione alla Messa in Servizio (AMIS) della Tratta in cui la realizzazione iniziava praticamente da zero. La linea resterà aperta anche nei giorni seguenti, per i quali verranno poi comunicati gli orari di esercizio, e svolgerà servizio a carattere sperimentale per analizzare flussi e fabbisogni. Nei prossimi mesi, inoltre, subirà alcune interruzioni al fine di realizzare parte dei potenziamenti detti, nonché nell’imminenza dell’apertura della linea C per effettuare alcune ottimizzazioni, presso la stazione di Dulcino/Sala, volte ad integrare i flussi provenienti dalle due distinte direzioni, così che l’infrastruttura possa entrare nella piena operatività».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato