Intossicazione fatale per madre e figlia, 5 medici indagati

la tragedia

CAMPOBASSO Cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di un’intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Il marito della donna, ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma, resta in gravi condizioni. Le ipotesi di reato avanzate dalla procura sono omicidio colposo e lesioni colpose. Lo apprende l’Ansa da fonti investigative. La polizia è tornata stamattina nell’abitazione di Pietracatella, dove vivevano mamma e figlia. Sono in corso nuovi rilievi nell’appartamento messo intanto sotto sequestro. All’interno operano anche ispettori dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem).

