«Kiev ha tentato di attaccare la residenza di Putin»

Alta tensione

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che Kyiv ha tentato di colpire la residenza del presidente russo Vladimir Putin questa notte. “Kiev ha tentato di attaccare la residenza di Stato di Putin con 91 droni a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod, tutti distrutti”, ha annunciato Lavrov. Il ministro ha altresì affermato che “la Russia non lascerà senza risposta l’attacco dei droni ucraini alla residenza presidenziale russa” mentre “la posizione negoziale della Russia sarà rivista tenendo conto della definitiva transizione del regime di Kyiv a una politica di terrorismo di Stato”. “Tali azioni sconsiderate da parte dell’Ucraina”, ha osservato Lavrov, “non rimarranno senza risposta”. “Gli obiettivi degli attacchi di ritorsione e i tempi della loro attuazione sono già stati determinati”, ha aggiunto il ministro.

La replica di Zelensky: «Storia falsa per giustificare altri attacchi»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha smentito le parole del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e ha accusato la Russia di mentire. Il presidente ucraino, sul proprio canale Telegram, ha affermato oggi che Mosca sta cercando di creare un contesto informativo per l’escalation, poiché i progressi nelle relazioni tra Ucraina e Stati Uniti rappresentano “un fallimento per i russi”. “I russi hanno inventato chiaramente una storia falsa su un presunto attacco a una residenza del dittatore russo, in modo da avere una giustificazione per continuare gli attacchi all’Ucraina, in particolare contro Kiev, e per rifiutarsi di compiere i passi necessari per porre fine alla guerra. Una tipica tattica bugiarda dei russi, che tra l’altro hanno già colpito Kiev, incluso l’edificio del Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina”, ha scritto Zelensky. “L’Ucraina non compie passi che possano indebolire la diplomazia. La Russia fa sempre questi passi. Questa è una delle tante cose che ci distinguono”, ha proseguito il leader ucraino. “È importante che il mondo non resti in silenzio e che i russi non sabotino il percorso verso la pace”, ha concluso Zelensky.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato