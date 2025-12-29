Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:16
l’ambiente violato

Lamezia Terme, abbandono selvaggio di pneumatici in aperta campagna

In località Bosco Amatello, zona ricca di oliveti, lo scempio di 27 gomme tra il bordo strada e un appezzamento di terreno

Pubblicato il: 29/12/2025 – 12:44
Lamezia Terme, abbandono selvaggio di pneumatici in aperta campagna

LAMEZIA TERME Quando la campagna diventa un luogo di abbandono di penumatici e le strade che portano in un luogo dei più belli per olivicoltura di qualità di Lamezia, per liberarsi dei rifiuti della propria attività si pensa bene, di scegliere uno smaltimento alternativo. Il tutto accade nella località di Bosco Amatello, strada interna e parallela al rettifilo, zona tutta olivetata, oggi deturpata dall’abbandono di 27 gomme distribuite sul bordo strada e in un appezzamento di terreno.  Eppure la corretta gestione di questi rifiuti a fine vita, attraverso ditte specializzate ed autorizzate per lo stoccaggio in centri specializzati   può essere utile al riciclo per ottenere nuovi materiali  (gomma e  fibre). Invece l’abbandono selvaggio e scriteriato diventa una fonte di inquinamento e di un permanente tempo di deterioramento  che  supera i 100 anni per la decomposizione, data la complessa struttura degli pneumatici e non biodegrabilità.

