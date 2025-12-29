Skip to main content

il decreto

Si dimettono sei consiglieri a Vallelonga, nominato il commissario prefettizio

Si tratta del Viceprefetto aggiunto Maria Luisa Greco. Pochi giorni fa le dimissioni dei consiglieri in contrasto con la sindaca Maria Grazia Mazzotta

Pubblicato il: 29/12/2025 – 17:59
 «Venute meno le condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente a causa della cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, con proprio decreto, ha sospeso il Consiglio comunale di Vallelonga». Ne dà notizia la Prefettura con un comunicato. «Commissaria prefettizia, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento – si aggiunge nella nota – è stata nominata Maria Luisa Greco, Viceprefetto aggiunto di Vibo Valentia, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta». 

