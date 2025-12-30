Lancio di petardi in campo, 5 mila euro di multa per il Catanzaro

giudice sportivo

ROMA Il Giudice sportivo di serie B, Emilio Battaglia, ha squalificato per una giornata sei giocatori in relazione alle partite della 18/a giornata. Si tratta di Cedric Gondo (Reggiana) – unico ad essere stato espulso, «per avere rivolto un’espressione irriguardosa all’arbitro» -, Catalin Burnete (Juve Stabia), Simone Davi (Suedtirol), Armando Izzo (Monza), Nicolò Radaelli (Mantova) e Gerard Yepes (Empoli), che erano diffidati. Sono stati anche squalificati per una giornata a seguito di un’espulsione il vice allenatore e un collaboratore tecnico della Sampdoria, Salvatore Foti e Nicola Pozzi, il dt e un preparatore atletico della Reggiana, Gennaro Scognamiglio e David Morelli, e il ds dell’Entella, Matteo Superbi. Quanto alle ammende alle società, per lancio di petardi in campo pagheranno settemila euro il Bari e cinquemila il Catanzaro.

