Mancuso a Tridico: «Insulti di un villeggiante leader dei piagnoni»
«Tridico se ne faccia una ragione, i calabresi hanno scelto la luce del futuro, lasciando a lui e ai suoi compagni della sinistra il monopolio del pessimismo cosmico»
«Accogliamo con il solito sbadiglio l’ultima performance del ‘villeggiante’ Tridico, che dopo trent’anni trascorsi altrove torna in Calabria giusto per il weekend di Capodanno, o per qualche giorno di vacanza, il tempo di spargere un po’ di fango e ripartire».
Lo afferma in una nota Filippo Mancuso, vicepresidente della Regione Calabria, a seguito della conferenza stampa a cui ha preso parte l’europarlamentare e già candidato alla presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico, a Rende. «È il leader dei piagnoni – prosegue Mancuso – mentre noi accendiamo i colori del fare, dal Capodanno Rai che si tiene da tre anni nella nostra regione, all’inaugurazione di domani della metro di Catanzaro, lui si ostina a proiettare vecchi spot in bianco e nero carichi di oscurantismo. La differenza è plastica: da una parte c’è chi costruisce orgoglio ed eccellenza, dall’altra una sinistra che sa solo insultare la propria terra per deprimere i cittadini».
«Tridico se ne faccia una ragione, i calabresi hanno scelto la luce del futuro, lasciando a lui e ai suoi compagni della sinistra il monopolio del pessimismo cosmico. Buon proseguimento di ferie, professore. Se avanza tempo, tra un attacco e l’altro, provi anche a fare qualcosa di utile per la Calabria in Europa», conclude Mancuso.
