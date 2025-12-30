Via libera alla manovra, il governo incassa l’ok della Camera

il voto

ROMA Con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti la Camera ha approvato in via definitiva la legge di Bilancio. Sui banchi del governo erano presenti, tra gli altri, i ministri Giancarlo Giorgetti, Antonio Tajani, Carlo Nordio, Luca Ciriani e il viceministro Maurizio Leo. Protesta del Pd al momento del voto finale: i deputati dem hanno mostrato dei cartelli con la scritta “disastro Meloni”.

«Le prime preoccupazioni degli italiani – aveva detto la segretaria Pd Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto – sono il carovita e liste d’attesa per la sanità. Sono le cose che fanno la dignità delle persone: mangiare e curarsi. Stiamo parlando della carne viva. E’ una manovra che non affronta le prime preoccupazioni degli italiani: è sbagliata, è una manovra di austerità, che prevede la crescita zero». «E’ una manovra che aiuta i più ricchi, tagliando alla sanità pubblica, tagliando alla scuola pubblica e all’università, aprendo autostrade al privato»,

E’ passato anche l’ordine del giorno della Lega alla manovra per sterilizzare l’aumento dell’età pensionabile. Il governo ha dato parere favorevole al testo che impegna il governo a «valutare l’opportunità di riconsiderare la misura» che prevede che i requisiti pensionistici aumentino di un mese dal 2027 e di tre mesi dal 2028. L’odg impegna quindi l’esecutivo anche ad adottare «le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tale aumento».

Il governo si impegna anche «a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica», l’opportunità di ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una flat tax giovani “per contrastare il fenomeno della loro fuga all’estero e la perdita di capitale umano». L’esecutivo ha infatti dato il via libera a un odg della Lega alla manovra che prevede un impegno in tal senso, ricalcando l’emendamento presentato dal gruppo al Senato, bocciato per ragioni di copertura. Alla stesso tempo, la sottosegretaria al Mef Sandra Savino ha espresso parere favorevole, ma con riformulazione, anche all’ordine del giorno, sempre della Lega, per valutare «la possibilità di ripristinare la flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2026 sulle dichiarazioni 2027».

Giorgetti sulle proteste dell’opposizione

«Questo è semplicemente falso». Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti dopo il via libera finale del Parlamento alla Manovra ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle accuse dell’opposizione che la Legge di Bilancio sia a favore dei ricchi, aggiungendo che lo sforzo che è stato fatto si concentra sui redditi medio-bassi.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato