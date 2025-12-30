Viola ripetutamente i domiciliari, 51enne di Cutro trasferito in carcere dai carabinieri

controllo del territorio

CROTONE I carabinieri di Cutro hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 51 anni, eseguendo la traduzione in carcere per le reiterate violazioni delle prescrizioni imposte nell’ambito della detenzione domiciliare. L’uomo, già sottoposto alla misura alternativa, è stato più volte sorpreso a non rispettare le restrizioni previste. Le continue attività di controllo del territorio, svolte con costanza dai militari dell’Arma, hanno consentito di accertare le numerose inosservanze, puntualmente segnalate all’autorità giudiziaria competente. Al termine delle formalità di rito, il 51enne è stato trasferito nel carcere di Crotone, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sempre nel Crotonese, i carabinieri della Stazione di Rocca di Neto hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo di 50 anni, residente a Rocca di Neto, accusato di ricettazione di oggetti provento di furto in abitazione.

