Precipita con il trattore per trenta metri: agricoltore perde la vita a Mormanno

tragedia nel cosentino

COSENZA Nella tarda serata di ieri – poco dopo le 23 – la stazione del Soccorso Alpino del Pollino del CNSAS calabrese è stata allertata dal soccorso alpino della Guardia di Finanza per il mancato rientro a casa di un agricoltore di 67 anni. L’uomo aveva trascorso il pomeriggio con il figlio lavorando i terreni di proprietà in località Contrada Lacco nel comune di Mormanno (Cosenza). Nel rientro verso casa, in Contrada Campolongo, per cause ancora in fase di accertamento, l’agricoltore avrebbe perso il controllo del mezzo, un trattore di proprietà, che è poi precipitato in fondo alla scarpata, trascinandolo con sé per una trentina di metri. Fatali sono stati per l’uomo la violenta caduta e il conseguente impatto con il terreno. Il corpo senza vita dell’uomo uomo è stato rinvenuto intorno alle 00:40, e dopo la costatazione del decesso sono iniziate le operazioni di recupero del cadavere da parte dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico calabrese e del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Sul posto a supporto delle operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i Carabinieri Forestali di Mormanno.

