Capodanno Rai a Catanzaro, Mancuso: «Grande successo, a dispetto dei rosiconi»

“stop alle critiche”

CATANZARO «”L’Anno che verrà”, il grande show di capodanno della Rai andato in scena a Catanzaro, è stato uno straordinario successo. Allo scoccare della mezzanotte, oltre la metà della platea televisiva – 7 milioni 897 mila telespettatori, pari al 51,64 % di share- era sintonizzata su Rai 1». Così Filippo Mancuso, vice presidente della Regione Calabria.). «Ancora una volta – prosegue Mancuso – la Calabria ha mostrato al Paese il meglio di sé: le sue eccellenze, le sue enormi potenzialità, la voglia di crescere, di farsi conoscere e di imporsi a livello nazionale come una regione capace di attrarre turismo, investimenti e opportunità. La scommessa è stata vinta. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione. Un grazie sincero alle forze dell’ordine, alla Regione Calabria, alla Film Commission, al Comune di Catanzaro, alla Protezione Civile e a tutti coloro che, con professionalità e dedizione, hanno reso possibile questo grande evento. Per questo ci sorprendono alcune considerazioni apparse su un sito nazionale. Un critico televisivo è naturalmente libero di valutare lo show, gli artisti o la scaletta: la critica è utile quando è seria, intelligente e costruttiva. Quello. che non possiamo accettare, però, sono gli attacchi a gamba tesa, alla Calabria e a Catanzaro. In quell’articolo emergono toni insultanti e razzisti, e parole che richiamano i soliti pregiudizi e stereotipi contro la nostra terra: espressioni inaccettabili per chi scrive su una testata nazionale La realtà – conclude Mancuso – è che il Capodanno Rai in Calabria è stato un successo riconosciuto da numeri, immagini e partecipazione. Se poi qualcuno, come ha fatto un network locale, prova ad amplificare polemiche sterili, forse ha solo semplicemente iniziato il 2026 così come aveva chiuso il 2025: rosicando. Buon anno a tutti».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato