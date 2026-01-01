Esplosione in Svizzera, 40 morti e 100 feriti – VIDEO

il bilancio drammatico

In base alle informazioni fornite dalla Polizia Cantonale vallesana, ci sarebbero circa 40 morti e 100 feriti a causa dell’incendio di natura non dolosa avvenuto nel bar Constellation la notte scorsa a Crans-Montana, in Svizzera. Lo rende noto la Farnesina. Le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate. L’Ambasciatore d’Italia in Svizzera e la Console Generale d’Italia a Ginevra si stanno recando a Crans-Montana. La Farnesina ha attivato a Roma una unità operativa con funzionari dell’Unità di Crisi e dell’Unità tutela degli italiani all’estero. Le autorità svizzere hanno affermato che alcune delle vittime dell’esplosione a provengono da altri Paesi. Lo scrive Sky News dopo la conferenza stampa delle autorità a Crans-Montana. Non è stata fornita alcun dettaglio sulle esatte nazionalità, ma la polizia ha descritto la località come una «stazione sciistica di fama internazionale con molti turisti».

Esclusa la pista terroristica

La Procuratrice Generale Beatrice Pilloud: «Un attentato può essere assolutamente escluso». Lo riportano i media svizzeri. Già nelle prime ore della giornata la polizia cantonale aveva confermato di escludere che l’esplosione nel locale fosse un attentato terroristico. «La deflagrazione, secondo testimonianze, è stata conseguenza dell’incendio, del braciere che si è creato nell’insieme del locale», ha detto il consigliere di Stato Stéphane Ganzer, responsabile del Dipartimento delle Istituzioni. Lo riporta la Radiotelevisione Svizzera. L’ipotesi che circola, su cui le autorità però non si sono pronunciate, è che nel bar possano essere stati accesi dei fuochi d’artificio. E’ possibile che ci siano italiani coinvolti nel rogo. Lo ha dichiarato a SkyTg24 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Temiamo ci siano italiani coinvolti, ci sono dei cognomi italiani» tra i ricoverati «ma potrebbero essere svizzeri del cantone italiano o con cognome italiano», ha affermato il ministro, «speriamo non ci siano italiani tra le vittime». Foto Ansa/Afp

