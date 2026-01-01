Fiorita difende il Capodanno Rai a Catanzaro: «Una festa autentica per la città»

l’anno che verrà

«Ho sentito personalmente il direttore di Fanpage per manifestare il mio disappunto rispetto all’articolo sul Capodanno Rai a Catanzaro. Le valutazioni critiche, soprattutto quando riguardano aspetti musicali o organizzativi, sono sempre legittime. Ma non possono oscurare né ridimensionare il senso di una serata che è stata, prima di tutto, una festa autentica della città, vissuta con partecipazione e orgoglio da migliaia di catanzaresi e condivisa in diretta nazionale». Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, rispondendo alle critiche relative al Capodanno Rai a Catanzaro. «Oggi sento soprattutto il dovere di dire grazie. Grazie a una comunità che ha risposto con entusiasmo e compostezza, a chi ha lavorato dietro le quinte, a una città che si è mostrata accogliente, viva, capace di stare insieme. Catanzaro ha dato una risposta bella e corale. E di questo, al di là di ogni critica, dobbiamo essere orgogliosi».

