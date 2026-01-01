Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:39
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’anno che verrà

Fiorita difende il Capodanno Rai a Catanzaro: «Una festa autentica per la città»

Il sindaco risponde alle critiche: «Non si può ridimensionare una serata vissuta con partecipazione e orgoglio da migliaia di catanzaresi»

Pubblicato il: 01/01/2026 – 14:05
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Fiorita difende il Capodanno Rai a Catanzaro: «Una festa autentica per la città»

«Ho sentito personalmente il direttore di Fanpage per manifestare il mio disappunto rispetto all’articolo sul Capodanno Rai a Catanzaro. Le valutazioni critiche, soprattutto quando riguardano aspetti musicali o organizzativi, sono sempre legittime. Ma non possono oscurare né ridimensionare il senso di una serata che è stata, prima di tutto, una festa autentica della città, vissuta con partecipazione e orgoglio da migliaia di catanzaresi e condivisa in diretta nazionale». Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, rispondendo alle critiche relative al Capodanno Rai a Catanzaro. «Oggi sento soprattutto il dovere di dire grazie. Grazie a una comunità che ha risposto con entusiasmo e compostezza, a chi ha lavorato dietro le quinte, a una città che si è mostrata accogliente, viva, capace di stare insieme. Catanzaro ha dato una risposta bella e corale. E di questo, al di là di ogni critica, dobbiamo essere orgogliosi».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
capodanno rai
Catanzaro
critiche capodanno rai
fiorita critiche
Importanti
NICOLA FIORITA
sindaco catanzaro
Categorie collegate
Catanzaro
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x