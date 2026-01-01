Gli auguri di Occhiuto: «Buon 2026 a una Calabria non più invisibile» – VIDEO

il nuovo anno al via

CATANZARO «C’era una volta una Calabria invisibile. Oggi no. Buon 2026, Calabria. Te lo meriti davvero». Lo scrive il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto in un post sui social al quale ha allegato anche un video con tutti gli spot della Rai dedicati alla Calabria. Si tratta degli sport trasmessi nell’ambito dell’evento “L’Anno che verrà”, il Capodanno Rai andato in diretta ieri sera e questa notte da Catanzaro in forza di una convenzione tra la Regione e Rai. Nei due anni precedenti “L’Anno che verrà” era stato tramesso da Crotone e da Reggio Calabria. (c. a.)

