Morto in casa nel Messinese per le esalazioni di una stufa

la tragedia

MESSINA Il cadavere di un uomo d’origine tedesca, Patric Hubner, 59 anni, è stato trovato nella sua abitazione di via Nino Dante, a Rodì Milici, nel Messinese. La morte risalirebbe a ieri notte, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio della stufa. I vigili del fuoco sono stati avvertiti dalla compagna dell’uomo, preoccupata perché il cinquantanovenne non rispondeva al telefono. (Ansa)

