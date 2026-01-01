Skip to main content

la tragedia

Morto in casa nel Messinese per le esalazioni di una stufa

Vigili del fuoco avvertiti dalla compagna perché l’uomo, un 59enne, non rispondeva al telefono

Pubblicato il: 01/01/2026 – 20:14
MESSINA Il cadavere di un uomo d’origine tedesca, Patric Hubner, 59 anni, è stato trovato nella sua abitazione di via Nino Dante, a Rodì Milici, nel Messinese. La morte risalirebbe a ieri notte, a causa delle esalazioni di monossido di carbonio della stufa. I vigili del fuoco sono stati avvertiti dalla compagna dell’uomo, preoccupata perché il cinquantanovenne non rispondeva al telefono. (Ansa)

