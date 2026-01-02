Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le previsioni

Nuova ondata di maltempo: piogge e raffiche di vento in arrivo anche in Calabria

La fase più critica è però prevista per domenica 4 gennaio

Pubblicato il: 02/01/2026 – 8:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nuova ondata di maltempo: piogge e raffiche di vento in arrivo anche in Calabria

Il nuovo anno si apre all’insegna del maltempo. Una prima perturbazione atlantica inaugurerà una fase decisamente più dinamica, con freddo in aumento e precipitazioni anche intense, secondo le previsioni di ilmeteo.it. Già sabato 3 gennaio sono attese piogge su Marche, bassa Toscana, Lazio e Campania, mentre lungo le coste di Liguria e Toscana soffieranno forti raffiche di Libeccio, con possibile rischio di mareggiate sui litorali maggiormente esposti. La fase più critica è però prevista per domenica 4 gennaio, quando un vortice depressionario si approfondirà sui mari italiani, determinando un ulteriore e marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge più intense sono attese su Grossetano, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, con rovesci possibili anche su Gargano, Sardegna, Calabria e Campania.
Tornerà inoltre la neve sull’Appennino, con accumuli abbondanti sui settori interni e quota fiocchi attorno ai 1500-1600 metri.

Argomenti
In evidenza
MALTEMPO IN CALABRIA
Meteo
METEO CALABRIA
Nuova ondata di maltempo
piogge e raffiche di vento
PIOGGE IN CALABRIA
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x