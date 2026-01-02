Nuova ondata di maltempo: piogge e raffiche di vento in arrivo anche in Calabria

le previsioni

Il nuovo anno si apre all’insegna del maltempo. Una prima perturbazione atlantica inaugurerà una fase decisamente più dinamica, con freddo in aumento e precipitazioni anche intense, secondo le previsioni di ilmeteo.it. Già sabato 3 gennaio sono attese piogge su Marche, bassa Toscana, Lazio e Campania, mentre lungo le coste di Liguria e Toscana soffieranno forti raffiche di Libeccio, con possibile rischio di mareggiate sui litorali maggiormente esposti. La fase più critica è però prevista per domenica 4 gennaio, quando un vortice depressionario si approfondirà sui mari italiani, determinando un ulteriore e marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche. Le piogge più intense sono attese su Grossetano, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, con rovesci possibili anche su Gargano, Sardegna, Calabria e Campania.

Tornerà inoltre la neve sull’Appennino, con accumuli abbondanti sui settori interni e quota fiocchi attorno ai 1500-1600 metri.