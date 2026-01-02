Via al mercato invernale: strategie opposte per Cosenza e Crotone

in attesa dei primi colpi

Con l’apertura ufficiale del calciomercato invernale, destinato a chiudersi il 2 febbraio, in serie C sono Cosenza e Crotone a catalizzare l’attenzione, seppur con strategie e prospettive molto diverse.

Nei giorni scorsi la società silana ha blindato una parte importante dell’ossatura della squadra, prolungando fino al 2027 i contratti di Florenzi, Kouan, Mazzocchi, Ricciardi e Vettorel. Ma sono attese a breve le ufficialità degli arrivi dell’attaccante Michele Emmausso e del terzino destro Pietro Ciotti (nella foto), due innesti che andrebbero a colmare le assenze di Simone Mazzocchi e Baldovino Cimino.

La rosa, rimasta spesso corta e in affanno sul piano numerico, necessita però di ulteriori rinforzi. L’allenatore Buscè ha più volte sottolineato l’esigenza di ampliare le alternative non solo in attacco, ma anche in difesa e a centrocampo. È quindi lecito attendersi un Cosenza protagonista nelle prossime settimane, alla ricerca dei tasselli giusti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

Situazione ben diversa a Crotone, dove il mercato è inevitabilmente condizionato da un contesto societario complicato e da un ridimensionamento ormai avviato. La necessità di alleggerire il monte ingaggi potrebbe portare a partenze importanti, anche tra i giocatori più rappresentativi. Nomi come Berra e Cargnelutti, seguiti con interesse dalla Salernitana e da altri club, sono tra i principali indiziati a lasciare la Calabria. Attenzione anche a Murano, finito nel mirino del Picerno, oltre a Stronati, Leo e Gomez. Proprio Gomez rappresenta il caso più delicato: capitano e simbolo della squadra pitagorica, non è escluso che possa partire di fronte a un’offerta economicamente vantaggiosa. Una sua eventuale cessione costringerebbe il Crotone a intervenire immediatamente sul mercato per non perdere il proprio punto di riferimento offensivo. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato