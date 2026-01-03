Skip to main content

«Allontanamento Maduro violazione inaccettabile»

L’ira di Mosca dopo l’attacco degli USA

Pubblicato il: 03/01/2026 – 13:40
«Siamo estremamente allarmati dalle notizie secondo cui il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie siano stati allontanati con la forza dal Paese a seguito delle azioni aggressive degli Stati Uniti di oggi». È quanto afferma in una nota il ministero della Difesa della Russia. «Tali azioni, se realmente si fossero verificate, rappresentano una violazione inaccettabile della sovranità di uno Stato indipendente, il cui rispetto è un principio fondamentale del diritto internazionale», si legge nella nota. Lo riporta Ria Novosti.

