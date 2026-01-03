Skip to main content

la tragedia a capodanno

Strage di Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i proprietari del locale

Nell’incendio hanno perso la vita 40 giovani e oltre 120 sono rimasti feriti

Pubblicato il: 03/01/2026 – 20:27
Strage di Crans-Montana, indagati per omicidio colposo i proprietari del locale

A tre giorni dalla strage di Capodanno finiscono nel registro degli indagati i proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove si è sviluppato il violentissimo incendio in cui hanno perso la vita 40 giovani e oltre 120 sono rimasti feriti. Jacques e Jessica Moretti sono accusati di omicidio colposo, lesioni e incendio colposi.
Al centro dell’inchiesta il rispetto delle misure di sicurezza antincendio: dall’uscita di emergenza alla scala che dal piano seminterrato – dove erano in corso i festeggiamenti per il nuovo anno – si accedeva al livello strada, ma anche i materiali degli arredi e i lavori svolti dalla coppia francese dopo aver preso in gestione il locale. Il Comune di Crans-Montana ha consegnato alla Procura generale del Cantone Vallese la documentazione sui controlli effettuati nel bar. Il dossier è ora in fase di analisi. Le autorità svizzere hanno comunque precisato che “la presunzione di innocenza si applica fino alla pronuncia della condanna definitiva”. Proprio la procuratrice generale Béatrice Pilloud, a margine di una cerimonia di ricordo delle vittime, ha spiegato che “tutte le piste vengono esplorate”, aggiungendo che l’istruttoria è stata aperta perché ci sono “dei sospetti, ma finché non c’è una condanna, prevale la presunzione di innocenza”. (Ansa)

Argomenti
crans montana
strage di capodanno
svizzera
