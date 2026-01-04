Si legge in: 1 minuto
Cosenza Calcio, colpo in attacco: ufficiale l’ingaggio di Michele Emmausso
Si trasferisce a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2027
Pubblicato il: 04/01/2026 – 14:11
COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dall’Audace Cerignola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso. L’attaccante, nato a Napoli il 4 agosto del 1997, ha giocato con i pugliesi nella prima parte della stagione in corso. In carriera, dopo il settore giovanile con il Genoa, ha vestito le maglie anche di Foggia, Messina, Picerno, Potenza, Campobasso, Lecco, Catania, Vibonese, Cuneo, Siena, Reggina e Taranto. Emmausso, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2027, con ulteriori 12 mesi di opzione.
