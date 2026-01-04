Skip to main content

Cosenza Calcio, colpo in attacco: ufficiale l’ingaggio di Michele Emmausso

Si trasferisce a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2027

Pubblicato il: 04/01/2026 – 14:11
COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dall’Audace Cerignola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso. L’attaccante, nato a Napoli il 4 agosto del 1997, ha giocato con i pugliesi nella prima parte della stagione in corso. In carriera, dopo il settore giovanile con il Genoa, ha vestito le maglie anche di Foggia, Messina, Picerno, Potenza, Campobasso, Lecco, Catania, Vibonese, Cuneo, Siena, Reggina e Taranto. Emmausso, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2027, con ulteriori 12 mesi di opzione.

