Chiodi, fumogeni e mezzi in fiamme: assalto a un portavalori lungo la A14
L’azione intorno alle 6.30, all’altezza di Ortona, nel Chietino
Pubblicato il: 05/01/2026 – 8:28
Un portavalori è stato assaltato questa mattina intorno alle 6.30 lungo l’autostrada A14, in direzione nord, all’altezza di Ortona, nel Chietino. Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, vigili del fuoco e 118. Al momento non si conosce l’entità del bottino. Sulla sede stradale i malviventi hanno lasciato molti chiodi, fumogeni e almeno un paio di mezzi dati alle fiamme. Al momento non è certo se siano state utilizzate armi.
