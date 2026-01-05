Crotone a Benevento: match complicato contro la capolista – PROBABILI FORMAZIONI

in campo alle 20.30

CROTONE Nel primo impegno del 2026 il Crotone affronta stasera alle 20.30 il Benevento al “Vigorito”, una delle trasferte più impegnative della stagione. I giallorossi di Floro Flores guidano la classifica insieme al Catania, a 13 punti di distanza dai pitagorici. La squadra di casa ha il miglior attacco del campionato con 41 gol segnati, guidata dall’ex rossoblù Marco Tumminello, capace lo scorso anno di segnare numerosi gol decisivi con il Crotone.

Dal canto suo, il Crotone cerca continuità dopo la sosta, con la squadra motivata a mettersi alle spalle le difficoltà societarie. Longo ha chiesto ai suoi giocatori responsabilità e unità, sottolineando la necessità di concentrarsi sul gioco e non sugli alibi, mentre l’attenzione dovrà essere massima per contenere l’attacco avversario.

Sul fronte mercato, il Crotone ha vissuto alcune novità. La cessione di Berra alla Salernitana è ormai cosa fatta, con il club che realizzerà una plusvalenza. Longo, dopo le parole allarmanti del patron Gianni Vrenna sul ridimensionamento del progetto, ha ribadito che nessuno in svendita: eventuali altre cessioni avverranno solo se verranno presentate offerte adeguate. Questo contesto aggiunge una motivazione in più per i rossoblù, chiamati a dimostrare che possono competere anche senza stravolgimenti di organico. Oggi i pitagorici dovrebbero scendere in campo con il 4-2-3-1, con Gomez, Maggio e Murano a cercare di sfondare il muro di casa. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

BENEVENTO (4-2-3-1): Russo, Pierozzi, Scognanmillo, Saio, Sena; Prisco, Talia; Lamesta, Della Morte, Carfora; Tumminello. All. Floro Flores.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Sandri, Vinicius; Zunno, Gomez, Maggio; Murano. All. Longo.

