Crotone beffato nel recupero: al “Vigorito” finisce 2-1 per il Benevento

pitagorici ko

BENEVENTO Il Crotone esce dal campo dal Vigorito di Benevento con l’amaro in bocca, sconfitto 2-1 in una partita giocata con grande determinazione, nonostante l’inferiorità numerica per buona parte del match. La squadra calabrese aveva trovato il vantaggio nel secondo tempo con Zunno, ma non è riuscita a mantenere il risultato fino al fischio finale. La capolista Benevento, invece, approfitta dei minuti di recupero per ribaltare la gara e restare sola al comando della classifica.

La partita era iniziata con ritmo controllato: il Benevento cercava spazi, ma il Crotone rispondeva con ordine difensivo e qualche sortita offensiva di Sandri e Gomez. La prima metà del primo tempo si chiude sullo 0-0, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi.

La svolta arriva poco dopo l’inizio del secondo tempo: Sandri del Crotone riceve il secondo giallo e lascia la sua squadra in dieci. Nonostante la superiorità numerica dei padroni di casa, il Crotone riesce a resistere e, al 73’, trova un incredibile vantaggio con Zunno, che salta Ceresoli e gonfia la rete con un tiro preciso. L’entusiasmo dura poco: il Benevento spinge e trova il pareggio al 82’ con Mignani, bravo a finalizzare una conclusione al volo.

Negli ultimi minuti la tensione è altissima. Il Crotone prova a reagire con i cambi offensivi, inserendo Cocetta e altri elementi per cercare il colpo del nuovo vantaggio, ma al 91’ Carfora firma la rete decisiva per i giallorossi con un tiro al volo che non lascia scampo a Merelli. La squadra di casa esulta, mentre i calabresi lasciano il campo amareggiati per una sconfitta che brucia, soprattutto considerando la buona prova nonostante la difficoltà numerica.

Con questo risultato, il Benevento consolida il primato, mentre il Crotone deve fare i conti con una beffa che complica il cammino nella parte alta della classifica. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

BENEVENTO: Vannucchi; Pierozzi (33’st Romano), Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco (6’st Talia), Maita; Lamesta, Manconi (33’st Carfora), Simonetti (26’st Della Morte); Tumminello (26’st Mignani). A disp. : Russo, Esposito, Viscardi, Borghini, Kwete, Mehic, Del Gaudio, Salvemini, Battista, Giugliano, Cantisani. All.: Fluoro Flores

CROTONE: Merelli; Cocetta, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Gomez (23’st Murano), Maggio (23’st Piovanello); Perlingieri (1’st Gallo). A disp.: Sala, Martino, Leo, Bruno, Groppelli, Marazzotti, Calvano, Vrenna, Ricci, Stronati. All.: Longo

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

MARCATORI: 28’st Zunno (C), 37’st Mignani (B), 46’st Carfora (B)

NOTE: ammoniti Scognamillo (B), Vinicius (C), Ceresoli (B). Espulso al 47’pt Sandri (C) per doppia ammonizione

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato