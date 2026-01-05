Skip to main content

nuove prospettive

Disturbi neurologici, creati neuroni che aiutano a mantenere la calma

Uno studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, “rivoluziona” la ricerca su disturbi neurologici come schizofrenia ed epilessia

Pubblicato il: 05/01/2026 – 14:47
ROMA I ricercatori dell’Università di Lund sono riusciti a creare in laboratorio particolari neuroni che aiutano il cervello a mantenere l’attività sotto controllo e a prevenire l’iperattività nervosa. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, apre nuove prospettive per la ricerca su disturbi neurologici come schizofrenia ed epilessia. Le cellule coinvolte sono i neuroni parvalbuminici, fondamentali per regolare i segnali tra le cellule nervose e mantenere il corretto ‘ritmo’ del cervello. Quando questi neuroni sono danneggiati o diminuiscono di numero, l’equilibrio cerebrale può alterarsi, contribuendo allo sviluppo di malattie neurologiche e psichiatriche.  Il team di ricerca ha sviluppato un metodo per trasformare direttamente le cellule gliali – cellule di supporto del cervello – in neuroni parvalbuminici, senza passare dalla fase delle cellule staminali. Si tratta di un passaggio importante, perché questi neuroni si formano molto tardi durante lo sviluppo fetale e finora sono stati difficili da produrre in laboratorio. “Per la prima volta siamo riusciti a riprogrammare cellule gliali umane in neuroni parvalbuminici simili a quelli naturali – spiega Daniella Rylander Ottosson, che ha guidato lo studio – abbiamo anche identificato alcuni geni chiave che sembrano controllare questa trasformazione”. Il nuovo metodo consente una conversione più rapida delle cellule, attivando direttamente i geni necessari al cambiamento di identità cellulare. Nel breve termine, questa tecnica permetterà di studiare meglio in laboratorio i meccanismi alla base di disturbi come la schizofrenia e l’epilessia utilizzando cellule derivate dai pazienti. In prospettiva, potrebbe anche aprire la strada a terapie rigenerative in grado di sostituire neuroni danneggiati direttamente nel cervello. (AGI)

