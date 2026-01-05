Nuovo progetto eolico nell’entroterra vibonese, i sindaci dicono no

impianto “piano del campo”

FILADELFIA Un nuovo progetto eolico incombe sui Comuni dell’entroterra vibonese di Filadelfia, Maierato, Monterosso Calabro e Polia. A lanciare l’allarme sono le quattro amministrazioni comunali che, in un comunicato stampa congiunto, esprimono la loro netta contrarietà alla realizzazione di un ulteriore impianto di produzione energetica proposto da un gruppo societario altoatesino e sottoposto all’attenzione della Regione Calabria per il rilascio delle autorizzazioni.

Il progetto prevede l’installazione di sette aerogeneratori alti oltre duecento metri, cinque dei quali ricadrebbero nel territorio comunale di Polia e due in quello di Filadelfia, oltre a una serie di opere connesse e infrastrutture che interesserebbero anche i territori di Monterosso Calabro e Maierato. Un’ipotesi che preoccupa fortemente le amministrazioni locali, soprattutto alla luce della già significativa presenza di pale eoliche nell’area.

«Ancora una volta – sottolineano i sindaci – i Comuni delle basse pendici delle Serre Occidentali, affacciati sull’area protetta del Lago Angitola, potrebbero essere interessati da un piano industriale che non solo non ha alcuna positiva ricaduta sociale ed economica sulla popolazione, ma impatta negativamente sul paesaggio e sull’ambiente». Secondo gli amministratori, il progetto rischia di «vanificare le iniziative di promozione del territorio» e di «compromettere i programmi di sviluppo naturalistico-ambientale dell’area».

Un déjà-vu che riporta alla memoria quanto accaduto appena tre anni fa. «Purtroppo ci risiamo», scrivono i Comuni ricordando che, grazie alla «salda opposizione delle amministrazioni e delle popolazioni», un precedente impianto eolico previsto nella faggeta del Monte Coppari, tra i Comuni di Monterosso, Polia e Capistrano, era stato respinto dalla Regione Calabria per incompatibilità ambientale e inidoneità dell’area. «Ora – evidenziano – un nuovo progetto viene presentato da un’altra multinazionale energetica e nuovamente si ripropone il tema della difesa del paesaggio e della tutela dell’ambiente».

Le amministrazioni ribadiscono come i Comuni dell’area dell’Angitola abbiano da sempre riconosciuto «il valore ecologico e paesaggistico del patrimonio boschivo e forestale», considerato un presidio fondamentale per la salvaguardia della biodiversità e per la tenuta del delicato assetto idrogeologico del territorio.

«Ai fini di uno sviluppo sostenibile per la collettività – affermano i sindaci – riteniamo prioritario preservare e valorizzare i paesaggi, i boschi, le acque, le specie animali e vegetali, l’integrità storico-culturale e tutti gli elementi di naturalità che caratterizzano i nostri territori incastonati nel cuore verde della Calabria». Una presa di posizione che gli amministratori motivano anche con il senso di responsabilità con cui le «piccole ed orgogliose comunità locali» affrontano la contemporaneità, pur nella «limitatezza delle proprie risorse economiche e produttive».

Da qui la decisione di manifestare una «decisa e ferma contrarietà» alla realizzazione dell’impianto eolico, giudicato foriero di «irreversibili e negativi effetti ecosistemici». Contestualmente, i Comuni lanciano un appello alla cittadinanza: «Invitiamo tutta la società civile a mobilitarsi a difesa della vita dell’ambiente».

Il documento è sottoscritto dai sindaci Anna Bartucca per il Comune di Filadelfia, Giuseppe Rizzello per Maierato, Antonio Giacomo Lampasi per Monterosso Calabro e Luca Alessandro per Polia. (redazione@corrierecal.it)

